واشنطن تفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات الكوبية وقادة كبار

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين فرض عقوبات تستهدف وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا وعدداً من القادة والوزراء، في أحدث خطوة تتّخذها واشنطن لزيادة الضغوط على الجزيرة الكاريبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة “أوفاك”، قوله في بيان: ” إن واشنطن تفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات وتسعة كوبيين، بينهم وزراء الاتصالات والطاقة والعدل، كما شملت العقوبات أيضاً عدداً من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي، وثلاثة جنرالات على الأقل”.

وتكثّف الولايات المتحدة ضغوطها على كوبا منذ كانون الثاني الماضي، مع تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال الإطاحة بقيادة البلاد، على غرار ما فعلت القوات الأمريكية في فنزويلا مطلع العام، كما قطعت واشنطن إمدادات كوبا من نفط فنزويلا التي كانت توفر للجزيرة نحو نصف احتياجاتها من الوقود.

وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، حذر في وقت سابق اليوم، من تداعيات أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده وعواقبه الواسعة على السلام في المنطقة.