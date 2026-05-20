الهند تؤكد دعمها لجهود السلام الدولية في أوكرانيا والشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء دعم بلاده لجهود الحلفاء من دول شمال أوروبا على إنهاء الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مشدداً على أهمية الاستقرار الدولي القائم على القواعد متعددة الأطراف.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مودي قوله في كلمة خلال قمة جمعته مع قادة دول شمال أوروبا “النرويج، والسويد، وفنلندا، وأيسلندا، والدنمارك” في العاصمة النرويجية أوسلو: “إنه في ظل التوترات والنزاعات العالمية الحالية، ستواصل الهند ودول شمال أوروبا التركيز معاً على دعم جهود السلام والتوصل إلى نهاية مبكرة للأزمات، سواء في أوكرانيا أو في منطقة الشرق الأوسط”.



وأشار مودي إلى أن الالتزام المشترك بالتعددية يجعل من الهند ودول شمال أوروبا شركاء في مواجهة التحديات الدولية، لافتاً إلى تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، حيث تضاعف حجم التجارة الثنائية بين الجانبين بنحو أربعة أضعاف خلال العقد الماضي.



وتأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه الساحة الدولية جملة من التباينات السياسية بين الحلفاء الغربيين، ولا سيما بعد المواقف الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية والتي أثارت قلقاً لدى الأوساط الأوروبية بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي “الناتو”.