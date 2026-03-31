اندلاع حريق على ناقلة نفط كويتية إثر استهدافها بمسيرة إيرانية

دبي-سانا

اندلع حريق على ناقلة نفط كويتية، اليوم الثلاثاء، في مياه دبي بمنطقة المخطاف (E)، إثر استهدافها بطائرة مسيرة إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي قوله: إن “فرق الإطفاء البحري تباشر حالياً عمليات السيطرة على الحريق، والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة”، مؤكداً أنه تم تأمين سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصاً.

وكانت الكويت أعلنت أمس، عن تضرر أحد المباني الخدمية التابعة لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء هجوم إيراني.

وتشن إيران اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الكويت، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت في الـ 28 من الشهر الماضي.