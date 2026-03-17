لبنان يدين تورط ميليشيا حزب الله في مخطط إرهابي لاستهداف دولة الكويت

بيروت-سانا

أدانت لبنان بشدة المخطط الإرهابي الذي استهدف سيادة دولة الكويت وأمنها، وضلوع ميليشيا حزب الله اللبناني فيه.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان على منصة إكس اليوم الثلاثاء : “تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف سيادة دولة الكويت الشقيقة وأمنها، وتدين ضلوع حزب الله اللبناني في المخطط”، مذكّرة بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 آذار 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله”.

وأعربت الوزارة عن “تضامن لبنان الكامل مع دولة الكويت التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب، وتهنئ الأجهزة الأمنية الكويتية على يقظتها، وتعرب لها عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت أمس الإثنين، عن ضبط خلية تابعة لميليشيا حزب الله، تضم (14) مواطناً وشخصين من الجنسية اللبنانية، وتستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، كما تم ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة وطائرات مسيّرة، وأعلام وصور خاصة وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية بجوزة الخلية.