المؤشر الياباني نيكي ينخفض لأدنى مستوى في 3 أسابيع

لندن-سانا
انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى فيما يقرب من ثلاثة أسابيع.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض 1.6 بالمئة إلى 59558.06 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ أول أيار الجاري، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 بالمئة إلى 3784.67 نقطة.
وقال كازواكي شيمادا المحلل الكبير في إيواي كوزمو سكيوريتيز: إن المشاركين في السوق باعوا الأسهم التي دفعت المؤشر نيكي إلى مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من الشهر.
وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63799.32 نقطة في الـ 14 من أيار.
ومن بين الأسهم الأكثر تراجعاً، سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا والذي انخفض ستة بالمئة اليوم الأربعاء، وسهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق الذي نزل 3.75 بالمئة.
وهبط سهم شركة فوجيكورا المصنعة لكابلات الألياف الضوئية 7.7 بالمئة، وخالف سهم أدفنتست، وهي مورد لإنفيديا، الاتجاه العام وارتفع 0.83 بالمئة.
من بين أكثر من 1600 سهم جرى تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 83 بالمئة، وارتفع 14 بالمئة منها، فيما ظل البقية دون تغيير.