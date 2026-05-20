المؤشر الياباني نيكي ينخفض لأدنى مستوى في 3 أسابيع

لندن-سانا‏

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى فيما يقرب ‏من ثلاثة أسابيع. ‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض 1.6 بالمئة إلى ‌‏59558.06 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ أول أيار الجاري، وانخفض ‏المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 1.7 بالمئة إلى 3784.67 نقطة.‏

وقال كازواكي شيمادا المحلل الكبير في إيواي كوزمو سكيوريتيز: إن ‏المشاركين في السوق باعوا الأسهم التي دفعت المؤشر نيكي إلى مستويات ‏قياسية مرتفعة في وقت سابق من الشهر.‏

وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63799.32 نقطة ‏في الـ 14 من أيار.‏

ومن ‌بين ⁠الأسهم الأكثر تراجعاً، سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في ‏قطاع التكنولوجيا والذي انخفض ستة بالمئة اليوم الأربعاء، وسهم طوكيو ‏إلكترون لتصنيع معدات الرقائق الذي نزل 3.75 بالمئة.‏

وهبط سهم شركة فوجيكورا المصنعة لكابلات الألياف ⁠الضوئية 7.7 بالمئة، ‏وخالف سهم أدفنتست، وهي مورد لإنفيديا، الاتجاه العام ⁠وارتفع 0.83 ‏بالمئة.‏

من بين أكثر من 1600 سهم جرى تداولها في السوق الرئيسية لبورصة ‏طوكيو، انخفض 83 بالمئة، وارتفع 14 بالمئة منها، فيما ظل البقية دون تغيير.‏

