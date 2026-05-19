قطر تدين استهداف مركز إسلامي في الولايات المتحدة

الدوحة -سانا

أدانت قطر الهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدى إلى سقوط قتلى.



وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان نقلته وكالة قنا اليوم الثلاثاء، موقف الدوحة الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شدّدت على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.



وعبّرت الخارجية عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية.



وأعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا في وقت سابق اليوم عن إصابة عدد من الأشخاص، جراء إطلاق نار داخل المركز الإسلامي الواقع شمال مدينة سان دييغو، في حين فرضت القوات الأمنية طوقاً حول المبنى وأخلت عشرات الأطفال من محيطه.