أمريكا تشدد قيود مدة الإقامة على تأشيرات الطلاب والصحفيين الأجانب

نيويورك-سانا‏

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تشديد القيود المفروضة على مدة إقامة ‏الطلاب الأجانب وممثلي وسائل الإعلام في البلاد، بموجب قواعد جديدة.‏

ونقل موقع “سكاي نيوز” اليوم الجمعة عن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ‏ماركو إيوين مولين قوله في بيان: إن الطلاب الأجانب كانوا يُقبلون لعقود في ‏الولايات المتحدة لمدة غير محددة، ما سمح، بحسب تعبيره، بإساءة استخدام ‏نظام الهجرة من خلال التسجيل المستمر في الدورات الدراسية لتجنب ‏مغادرة البلاد.‏

وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح للطلاب الأجانب، بمن فيهم طلاب التبادل، ‏بالإقامة لمدة تصل إلى أربع سنوات، بينما ستحدد مدة إقامة الصحفيين ‏الأجانب بـ240 يوماً، مع إمكانية التقدم بطلب لتمديد الإقامة دون الحاجة إلى ‏مغادرة الولايات المتحدة.‏

ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد 60 يوماً.‏

وكانت الولايات المتحدة تمنح في السابق تأشيرات الطلاب من فئة (إف)، ‏وطلاب التبادل من فئة (جي)، والصحفيين من فئة (أي)، دون تحديد مدة ‏زمنية ثابتة للإقامة، إذ كان يُسمح للطلاب بالبقاء طوال مدة دراستهم، بينما ‏كان وضع الصحفيين يستمر طالما ظلوا يعملون في الوظيفة نفسها ولدى ‏الجهة ذاتها.‏