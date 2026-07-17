أمريكا تشدد قيود مدة الإقامة على تأشيرات الطلاب والصحفيين الأجانب

نيويورك-سانا
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تشديد القيود المفروضة على مدة إقامة الطلاب الأجانب وممثلي وسائل الإعلام في البلاد، بموجب قواعد جديدة.
ونقل موقع “سكاي نيوز” اليوم الجمعة عن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركو إيوين مولين قوله في بيان: إن الطلاب الأجانب كانوا يُقبلون لعقود في الولايات المتحدة لمدة غير محددة، ما سمح، بحسب تعبيره، بإساءة استخدام نظام الهجرة من خلال التسجيل المستمر في الدورات الدراسية لتجنب مغادرة البلاد.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح للطلاب الأجانب، بمن فيهم طلاب التبادل، بالإقامة لمدة تصل إلى أربع سنوات، بينما ستحدد مدة إقامة الصحفيين الأجانب بـ240 يوماً، مع إمكانية التقدم بطلب لتمديد الإقامة دون الحاجة إلى مغادرة الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد 60 يوماً.
وكانت الولايات المتحدة تمنح في السابق تأشيرات الطلاب من فئة (إف)، وطلاب التبادل من فئة (جي)، والصحفيين من فئة (أي)، دون تحديد مدة زمنية ثابتة للإقامة، إذ كان يُسمح للطلاب بالبقاء طوال مدة دراستهم، بينما كان وضع الصحفيين يستمر طالما ظلوا يعملون في الوظيفة نفسها ولدى الجهة ذاتها.