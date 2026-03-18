الناتو ينشر بطارية صواريخ باتريوت إضافية جنوب تركيا

أنقرة-سانا

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” نشر بطارية صواريخ باتريوت إضافية في قاعدة إنجرليك في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في وزارة الدفاع التركية قوله: إنه بعد تكرار اعتراض صواريخ أطلقتها إيران منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط يتم نشر نظام باتريوت آخر، يضاف إلى نظام الباتريوت الإسباني المنشور هناك.

وكانت وزارة الدفاع التركية ذكرت في التاسع من الشهر الحالي، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي اعترضت صاروخاً باليستياً إيرانياً فور دخوله المجال الجوي للبلاد.

يذكر أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عدة في المنطقة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية، والإسرائيلية على إيران.

