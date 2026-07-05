رئيسة فنزويلا تمنح فريق البحث والإنقاذ القطري وسام “أبطال فنزويلا” تقديراً لجهوده

photo 2026 07 05 10 51 21 رئيسة فنزويلا تمنح فريق البحث والإنقاذ القطري وسام "أبطال فنزويلا" تقديراً لجهوده

كاراكاس-سانا

منحت رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، فريق مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي “لخويا” وسام “أبطال فنزويلا”، تقديراً لجهوده الإنسانية في عمليات الإنقاذ والإغاثة، عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” اليوم الأحد، أن التكريم جاء تقديراً للنجاحات التي حققها الفريق القطري خلال مشاركته في مهام الإغاثة، حيث أظهر مستوى عالياً من الكفاءة المهنية، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالواجب الإنساني.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التكريم يعكس التقدير للدور الذي أداه فريق “لخويا” في دعم جهود الإنقاذ والتخفيف من معاناة المتضررين، ويجسد أهمية التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية والاستجابة الإنسانية.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، أرسلت في الـ 27 من حزيران ‏فريق إنقاذ سورياً ‏دولياً إلى فنزويلا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة ‏الإنسانية عقب ‏الزلزالين، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي التابع لقوة الأمن الداخلي في ‏دولة قطر ‌‏(لخويا).‏

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