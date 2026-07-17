دراسة: الإفراط في تناول الأطعمة الحارة قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط محتمل بين الإفراط في تناول الأطعمة الحارة وزيادة خطر الإصابة ببعض سرطانات الجهاز الهضمي، ولا سيما سرطان المريء، مع تأكيد الباحثين أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة.

وذكر موقع “ScienceDaily”العلمي أمس الخميس، نقلاً عن دراسة نُشرت في دورية “Frontiers in Nutrition” وأعدها باحثون من الجامعة الطبية العسكرية الرابعة وجامعة يانآن وجامعة فوجيان للطب الصيني التقليدي في الصين، أن المراجعة العلمية شملت بيانات 14 دراسة ضمت أكثر من 11 ألف شخص، بينهم أكثر من 5 آلاف مصاب بسرطانات الجهاز الهضمي.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الفلفل الحار كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي بنسبة بلغت 64 بالمئة مقارنة بمن يتناولونه بكميات أقل، فيما سجلت الدراسة ارتباطاً ملحوظاً بين الاستهلاك المرتفع للفلفل الحار وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

ورجح الباحثون أن يكون هذا الارتباط مرتبطاً بمادة الكابسيسين المسؤولة عن المذاق الحار، والتي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، إلا أن تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تهيج مزمن في الأنسجة.

وأكدت الدراسة أن نتائجها تستند إلى دراسات رصدية، ما يعني أن عوامل أخرى، مثل التدخين، والنظام الغذائي، والحالة الصحية للمشاركين، قد تؤثر في النتائج، الأمر الذي يستدعي إجراء مزيد من الدراسات لتحديد طبيعة العلاقة بصورة أدق.

وقد يتشابه سرطان المريء في مراحله الأولى مع أعراض شائعة، مثل حرقة المعدة وعسر الهضم وصعوبة البلع، ما يتطلب مراجعة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أو تكرارها، مع التشديد على أن الاعتدال في تناول الأطعمة الحارة يبقى الخيار الأمثل إلى حين توفر أدلة علمية أكثر حسماً.