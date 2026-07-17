علماء يرصدون أخفت كوكب خارج المجموعة الشمسية شوهد من الأرض

لندن-سانا

رصد فريق من علماء الفلك كوكباً خارج المجموعة الشمسية يُعد أخفت كوكب جرى تصويره من الأرض حتى الآن، في إنجاز يسهم في فهم أفضل لتكوين الأنظمة الكوكبية وتطورها.

وذكر موقع Space.com المتخصص بأخبار الفضاء وعلم الفلك أول أمس نقلاً عن دراسة أجراها باحثون بقيادة علماء من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، أن الكوكب الجديد الذي أطلق عليه اسم بيتا بيكتوريس d، يدور حول النجم بيتا بيكتوريس على بعد نحو 63 سنة ضوئية من الأرض، ويُعد أخفت بنحو 100 مرة من الكوكب بيتا بيكتوريس b الذي اكتُشف سابقاً في النظام نفسه.

وأوضح الباحثون أن الكوكب الجديد ينتمي إلى فئة الكواكب الغازية العملاقة، إلا أنه يقع على مسافة أبعد من نجمه مقارنة بالكوكبين بيتا بيكتوريس b وبيتا بيكتوريس c، ما يجعله أقل حرارة، كما تبلغ كتلته نحو 2.4 ضعف كتلة كوكب المشتري، وهي أقل بكثير من كتلة الكوكبين الآخرين التي تقدر بنحو عشرة أضعاف كتلة المشتري.

وقالت عالمة الفلك في جامعة أكسفورد وعضو الفريق البحثي جاين بيركبي: إن الكوكب ظل مختفياً لأكثر من عقد، قبل أن تتمكن التقنيات الحديثة من رصده وتأكيد وجوده.

ويساعد اكتشاف الكوكب في تفسير البنية غير الاعتيادية لقرص الغبار والحطام المحيط بالنجم بيتا بيكتوريس، إذ تشير النتائج إلى أن كتلته وموقعه يتوافقان مع النماذج التي تفسر تشكل هذا القرص وتطوره، ما يوفر معطيات جديدة حول آليات تشكل الكواكب خارج المجموعة الشمسية.