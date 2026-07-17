إصابة فلسطينيين برام الله واعتقال آخرين بنابلس

القدس المحتلة-سانا
أصيب عدة فلسطينيين باختناقات، اليوم الجمعة، جراء استخدام قوات الاحتلال الغاز السام في رام الله، فيما اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين في نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: “إنّ قوة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة المحاذي في رام الله، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة، ما أدى إلى العديد من حالات الاختناق في صفوف المواطنين”.
وفي نابلس اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين بعد أن اقتحمت المدينة فجراً، وداهمت عدة منازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم وفتشت المنازل.
إلى ذلك هاجم مستوطنون أطراف بلدة سنجل شمال رام الله، وأحرقوا محاصيل زراعية و أطلقوا الرصاص الحي تجاه الأهالي الذين قاموا بصدهم وإجبارهم على المغادرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لحماية المستوطنين وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الأهالي.
وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون أمس الخميس في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني واعتقل العشرات خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية.