إصابة فلسطينيين برام الله واعتقال آخرين بنابلس

القدس المحتلة-سانا‏

أصيب عدة فلسطينيين باختناقات، اليوم الجمعة، جراء استخدام قوات ‏الاحتلال الغاز السام في رام الله، فيما اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين في ‏نابلس.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: “إنّ قوة من ‏جيش الاحتلال اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة المحاذي ‏في رام الله، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة، ما أدى إلى العديد من حالات ‏الاختناق في صفوف المواطنين”.‏

وفي نابلس اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين بعد أن اقتحمت ‏المدينة فجراً، وداهمت عدة منازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت ‏مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم وفتشت المنازل.‏

إلى ذلك هاجم مستوطنون أطراف بلدة سنجل شمال رام الله، وأحرقوا ‏محاصيل زراعية و أطلقوا الرصاص الحي تجاه الأهالي الذين قاموا بصدهم ‏وإجبارهم على المغادرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لحماية ‏المستوطنين وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الأهالي. ‏

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون أمس الخميس في قصف ‏إسرائيلي على ‏قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني واعتقل العشرات خلال ‏حملة مداهمات في ‏الضفة الغربية.‏