الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد في المنطقة وضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز

أبو ظبي-سانا

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، إلى الوقف الفوري للتصعيد في المنطقة وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، معربة عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على منصة إكس أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة، وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار، والوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات.

وأكدت الخارجية في بيانها على أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتبارها أمراً حيوياً للاقتصاد العالمي.

وشدد البيان على أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية، يعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أدانت يوم أمس الجمعة، بأشد العبارات تجدّد الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين، والكويت، وقطر، والأردن، مشيرة إلى أنّ هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.