وزيرا خارجية قطر والسعودية يبحثان التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره ‏السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وآفاق تطوير ‏العلاقات بين البلدين‎.‎

وذكرت وكالة “قنا” للأنباء، أن الجانبين استعرضا، في اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين البلدين ‏وسبل دعمها وتعزيزها، كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما المتعلقة بوقف إطلاق ‏النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة‎.‎

وجدّد وزير الخارجية القطري إدانة دولة قطر محاولة استهداف السعودية بطائرات مسيّرة، ‏وتضامنها الكامل معها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة ‏مواطنيها والمقيمين على أراضيها‎.‎

كما أعرب عن ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام ‏معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون ‏تجدد التصعيد‎.‎

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، أمس الأحد، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة، بعد ‏خرقها المجال الجوي للمملكة، قادمةً من الأجواء العراقية، وأكدت احتفاظها بحق الرد في الزمان ‏والمكان المناسبين‎.‎