وزيرا خارجية قطر والسعودية يبحثان التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وآفاق تطوير العلاقات بين البلدين.
وذكرت وكالة “قنا” للأنباء، أن الجانبين استعرضا، في اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدّد وزير الخارجية القطري إدانة دولة قطر محاولة استهداف السعودية بطائرات مسيّرة، وتضامنها الكامل معها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما أعرب عن ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، أمس الأحد، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة، بعد خرقها المجال الجوي للمملكة، قادمةً من الأجواء العراقية، وأكدت احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.