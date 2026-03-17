مقتل فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين جراء اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه شابين في بلدة سنجل في رام الله، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة آخر، كما احتجزت جثمان القتيل.

وداهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل في ضاحية شويكة وبلدتي قفين وصيدا في طولكرم، ومخيم عسكر القديم ومخيم بلاطة شرق نابلس، قرية العساكرة شرق بيت لحم، مخيم العروب وبلدة سعير شمال الخليل، ومدينة البيرة واعتقلت23 فلسطينياً.

كما اعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم الأمعري بمدينة البيرة.

من جهة أخرى اقتلع مستوطنون عدداً من أشتال الزيتون، وخربوا شبكة ري في تجمع خربة يرزا شرق طوباس.

وكانت إحدى عشرة عائلة أُجبرت، قبل أيام، على الرحيل من التجمع، بسبب اعتداءات المستوطنين بحقهم.