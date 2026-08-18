الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني على كردستان العراق

أبوظبي-سانا
أدانت الإمارات بأشد العبارات اليوم الثلاثاء، الهجوم الإيراني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بطائرتين مسيّرتين.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نُشِر على موقعها الرسمي: ” أنّ هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق، وتهديداً لأمنها واستقرارها”.
وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أعلن أمس استهداف مكتب رئيس حكومة الإقليم، ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين دون تسجيل خسائر بشرية.
وأدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بشدة الاعتداء الإيراني مؤكداً أنه تصعيد خطير وغير مبرر من شأنه تهديد أمن العراق واستقراره مع ما يحمله من انعكاسات على أمن المنطقة.