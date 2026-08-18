الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني على كردستان العراق

أبوظبي-سانا‏

أدانت الإمارات بأشد العبارات اليوم الثلاثاء، الهجوم الإيراني الذي استهدف المكتب ‏الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة ‏الحماية في أربيل بطائرتين مسيّرتين.‏

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نُشِر على موقعها الرسمي: ” أنّ هذا الهجوم ‏العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق، وتهديداً ‏لأمنها واستقرارها”.‏

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق وحكومة ‏كردستان العراق، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.‏

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أعلن أمس استهداف مكتب رئيس ‌‏حكومة ‏الإقليم، ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين دون تسجيل خسائر ‏بشرية.‏

وأدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بشدة الاعتداء الإيراني مؤكداً أنه تصعيد ‏خطير وغير مبرر من شأنه تهديد أمن العراق واستقراره مع ما يحمله من انعكاسات ‏على أمن المنطقة.‏