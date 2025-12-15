الاتحاد الأوروبي: القيود الإسرائيلية على المساعدات تعمق الكارثة الإنسانية في غزة

بروكسل-سانا

حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، من أن استمرار إغلاق المعابر وفرض القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية، وخاصة مع تزايد الاحتياجات في فصل الشتاء.

وفي تصريح للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، انتقدت لحبيب احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي مئات شاحنات المساعدات عند معبر رفح والقيود المفروضة على إدخالها، وقالت: “يجب أن تتدفق المساعدات إلى غزة كالسيل، لا قطرة قطرة”، مشيرةً إلى أن السلطات الإسرائيلية منعتها شخصياً من دخول القطاع قبل أسبوعين.

وأضافت لحبيب: أن الفلسطينيين ما زالوا يُقتلون يومياً رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي هذا في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود مشددة على عمل المنظمات الإنسانية والأممية، بما فيها “الأونروا”، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الإجراءات تهدد بانهيار كامل للعملية الإنسانية في القطاع الذي يعاني من حرب إبادة مستمرة منذ أكثر من عامين.