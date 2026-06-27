ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 4246 قتيلاً

بيروت-سانا
ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4246 قتيلاً.
ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها في بيان، اليوم السبت: إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار حتى الـ 27 حزيران الجاري بلغت 4246 قتيلاً و12190جريحاً.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن عنه منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ما يسفر عن قتلى وجرحى.
ووقع لبنان وإسرائيل، أمس الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقاً إطارياً بين الجانبين، بعد مفاوضات استمرت أياماً في واشنطن.