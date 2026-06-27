ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 4246 قتيلاً

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4246 قتيلاً.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها في بيان، اليوم السبت: إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار حتى الـ 27 حزيران الجاري بلغت 4246 قتيلاً و12190جريحاً.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن عنه منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى.

ووقع لبنان وإسرائيل، أمس الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقاً إطارياً بين الجانبين، بعد مفاوضات استمرت أياماً في واشنطن.