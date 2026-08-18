الجنايات الرابعة بدمشق تعقد جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم وسيم الأسد

دمشق-سانا
بدأت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الثلاثاء الجلسة السادسة والمخصصة للتدقيق والحكم في قضية المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم بحق الشعب السوري.
ويرأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، ويحضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية..
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 24 حزيران الماضي، ويواجه وسيم الأسد عدة تهم، أبرزها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع عام 2011 ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، لا سيما بلدة المليحة، ما أسفر عن مقتل مدنيين، إلى جانب تهم التجارة بالمخدرات والقتل العمد.
وكانت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ألقت القبض على المتهم في 21 حزيران 2025 عند الحدود السورية اللبنانية.
يتبع..