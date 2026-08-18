الجنايات الرابعة بدمشق تعقد جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم وسيم الأسد

دمشق-سانا‏

بدأت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الثلاثاء الجلسة السادسة والمخصصة ‌‏للتدقيق والحكم في قضية المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم ‏بحق الشعب السوري.‏

ويرأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، ويحضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية ‏للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية.‏.‏

‏ ‏وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 24 حزيران الماضي، ويواجه وسيم الأسد عدة ‌‏تهم، أبرزها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث ‌‏دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع ‌‏عام 2011 ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة ‌‏الشرقية، لا سيما بلدة المليحة، ما أسفر عن مقتل مدنيين، إلى جانب تهم التجارة ‏بالمخدرات والقتل العمد.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ألقت ‏القبض ‌‏على المتهم في 21 حزيران 2025 عند الحدود السورية اللبنانية.‏



يتبع..