المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 18 من آب 2026

دمشق:

1 – جلسة توعية قانونية حول (عقد الإيجار) ضمن تصنيف القضايا العقارية، تشرف عليها المحامية أريج المنير، في منارة برزة المجتمعية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة أدبية للأطفال بعنوان (نافذتي إلى التعبير)، بإشراف الأستاذ عمر أورفه لي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – دورة بعنوان (وعيك درعك “خطوات بسيطة لحياة صحية أفضل”)، تقدمها الدكتورة خلود سحتوت، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 3:00 ظهراً.

4 – أمسية شعرية بمناسبة رحيل الشاعرين محمود درويش وسميح القاسم، يشارك فيها الشعراء رضوان فلاحة، وأكرم صالح حسين، وغدير إسماعيل، وغسان ياسين، في مقر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بشارع بغداد، موقف الأزبكية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – ورشة للأطفال بعنوان (طوق وسوار)، بإشراف السيدة عبيدة المزيك، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – ندوة بعنوان (شهداء الكيماوي: الذاكرة والعدالة)، يليها معرض صور، ينظمها المركز الثقافي العربي في العدوي بالتعاون مع رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية، في المركز الثقافي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – أمسية موسيقية غنائية بإشراف الفنان دياب عبدو مرعي، يقيمها المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “رحلة الأمهات في عالم الرضاعة الطبيعية”، تقدمها الدكتورة نور بكر، في المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ندوة بعنوان (آفة المخدرات سم قاتل)، يشارك فيها محمد اللحام، وعبد الغني علبة، والمحامي نبهان العابد، ومحمد حسين السبسبي، ومحمود الحلاق، والقاضي عدي نداف، وتنظمها النافذة الثقافية في الكسوة، في الثانوية الصناعية في الكسوة، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

3 – الجلسة الحوارية الثانية من سلسلة رحلة الأمومة الواعية بعنوان (إدارة الغضب وضبط الانفعال)، تقدمها المهندسة علا الزحيلي، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان (الهاتف الخليوي قنبلة موقوتة في يد طفلك)، تلقيها الآنسة هناء الغضبان ضمن الأسبوع الثقافي الأول لمؤسسة فكر وبناء، في مركز الشهيد يحيى شربجي بداريا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

درعا:

محاضرة بعنوان “التعليم وآفاقه في الجمهورية العربية السورية”، يقدمها الدكتور فهمان الفشتكي بالتعاون مع مجمع نوى التربوي، في المركز الثقافي في نوى بمركز إنعاش الريف، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 – ورشة للأطفال بعنوان (مبادئ الرسم والأشغال اليدوية)، في المركز الثقافي بتلكلخ، الساعة الـ 11 صباحا.

2 – عرض خاص في الهواء الطلق للفيلم المصري “الكيت كات” (1991) يعقبه عرض نقاش مفتوح مع الحضور، ينظمه مركز ملتقى هارموني الثقافي، في حمص – شارع الأظن، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

محاضرة توعوية وقراءة قصصية وأنشطة تعليمية وترفيهية ضمن مهرجان صيف سوريا للعائلة، تنظمها مديرية الثقافة في حماة، في المركز الثقافي في مصياف، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

طرطوس:

1 – ورشة رسم للأطفال بعنوان (رسومات مائية)، يقدمها المركز الثقافي في مشتى الحلو، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – مسابقات وألعاب بعنوان “صندوق الأسرار.. اكتشف بنفسك”، يقدمها قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – ورشة للأطفال بعنوان (أعمال يدوية)، تدريب الآنسة بتول عيسى، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – دورة عن الذكاء الصناعي بعنوان (مبادئ وتطبيقات)، تقدمها الآنسة بتول عباس، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – نشاط تفاعلي للأطفال (ألعاب ذهنية حركية) بإشراف فريق مهارات الحياة في طرطوس، في النافذة الثقافية بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

6 – جلسة استماع تراثية بعنوان (أغاني الزمن الجميل)، بإشراف قسم التراث الشعبي، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

7 – عرض أفلام الأطفال والعائلة “السنافر: ريحانة هي سنفورة 2025″ المدبلج، و”فلورا وأوليسس” المترجم، و”متبادلان” المدبلج، في سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً والـ 7:00 مساءً.

8 – لقاء أدبي بعنوان “الشعر والبحر يجمعنا”، ينظمه اتحاد الكتاب العرب- فرع طرطوس بالتعاون مع الملتقى السوري في اللاذقية، في صالة اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

9 – حفل اختتام النادي الصيفي للأطفال واليافعين يتضمن مسابقة شطرنج، ومعرضاً فنياً منوعاً، وحفلاً فنياً لفرقة “رواد الأصالة”، وفقرة أدبية، وفقرة فنون شعبية، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، بدءاً من الساعة الـ 4:00 عصراً.

10 – أمسية غنائية لكورال الأطفال “أثر” ضمن مهرجان صيف سوريا، في الحديقة المركزية بطرطوس، الساعة الـ 8:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – نشاط لذوي الهمم بعنوان (غناء ومرح)، يقدمه الميسرون واجدة جبور ومحمد خضور وميسون غيا، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (تاريخ سوريا الحضاري والثقافي)، يقدمها الأستاذ ميلاد حسن، في المركز الثقافي العربي في عين الشرقية بقاعة المحاضرات، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ملتقى شعري بعنوان “كوثر العشق في حضرة الوطن وأهله”، يقدمه الشعراء فاطمة بارود، وصبحي الشعار، وأحمد شيخو، وخالد البيطار، بتنظيم من مديرية الثقافة في اللاذقية، في دار الثقافة / ط3، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان “أهمية كتاب الطفل في تقدم الشعوب (عقول تنمو وأمم تتقدم)، يلقيها كاتب الأطفال جيكر خورشيد، في المركز الثقافي بجنديرس، الساعة الـ 3:00 ظهراً.

2 – ندوة بعنوان (مكافحة المخدرات وطرق الوقاية منها)، يشارك فيها الدكتورة هدى عبد الهادي والأستاذة ميساء دباس والمحامي علي سلامة، بالمركز الثقافي في نبل، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – مساحة تجمع بعنوان (دور الفنون الشعبية في حفظ الهوية)، تقدمها فنانة التراث المعاصر بيان الحسين الجاسم، في مبنى الكتلة الأولى بجانب مبنى الهجرة والجوازات القديم بحلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض أفلام: “الجواهرجي، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، صندوق الامانات، أحبك من زمان، وصعود الشر المميت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – معرض بعنوان “ألوان فراتية”، يقدمه الفنان حسين الدحيم، في المركز الثقافي العربي بالميادين، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – حفل إعلان الفائز بمسابقة دورا أوروبوس للنصوص المسرحية بدورتها الأولى، تنظمه مديرية الثقافة بدير الزور، في صالة صحارى، الساعة الـ 7:30 مساءً.