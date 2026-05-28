ارتفاع معدلات الجوع في الولايات المتحدة إلى مستويات تفوق ذروة جائحة كورونا

واشنطن-سانا‏

أظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في الولايات ‏المتحدة إلى مستويات تجاوزت تلك المسجلة خلال ذروة جائحة كوفيد-19 في مؤشر جديد على الضغوط الاقتصادية ‏المتزايدة التي تواجهها الأسر الأمريكية‎.‎

ونقلت فرانس برس اليوم الخميس عن نتائج استطلاع للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أجري خلال شباط الماضي وشمل ‏نحو 1200 من أرباب الأسر الأمريكية، أن نسبة العائلات التي تعاني صعوبة في تأمين الغذاء ارتفعت بشكل ملحوظ، ولا ‏سيما بين ذوي الدخل المحدود والأسر التي لديها أطفال صغار‎.‎

وبحسب الاستطلاع، أفادت 10 بالمئة من الأسر بأنها لا تملك ما يكفي من الطعام أو أن أطفالها لا يحصلون على وجبات ‏كاملة، مقارنة بـ 4 بالمئة فقط خلال حزيران عام 2020 في ذروة تداعيات جائحة كورونا‎.‎

كما أشار التقرير إلى أن أكثر من ثلث الأسر الأمريكية اضطرت إلى السحب من مدخراتها أو حسابات الطوارئ لتغطية ‏نفقاتها اليومية، مقارنة بنسبة 21.8 بالمئة في عام 2020‌‎.‎

وبيّن الاستطلاع أن أكثر من 15 بالمئة من الأسر تلقت مساعدات غذائية أو تبرعات، مقابل 10.6 بالمئة خلال فترة ‏الجائحة‎.‎

وقال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: “لقد لاحظنا زيادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي، وخصوصاً بين الأسر ذات ‏المستوى التعليمي المنخفض والدخل المحدود‎”.‎

وتأتي هذه المؤشرات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، رغم ‏تراجع معدلات التضخم مقارنة بالسنوات الماضية، فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية تشكل عبئاً متزايداً ‏على ملايين الأمريكيين‎.‎

وكانت جائحة كوفيد-19 قد تسببت باضطرابات اقتصادية واسعة داخل الولايات المتحدة والعالم، أدت إلى ارتفاع الأسعار ‏وتراجع القدرة الشرائية، بينما تشير التقارير الحالية إلى استمرار معاناة شريحة واسعة من الأسر الأمريكية من الضغوط ‏المعيشية حتى بعد انحسار تداعيات الجائحة‎.‎