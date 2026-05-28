ارتفاع معدلات الجوع في الولايات المتحدة إلى مستويات تفوق ذروة جائحة كورونا

واشنطن-سانا
أظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة إلى مستويات تجاوزت تلك المسجلة خلال ذروة جائحة كوفيد-19 في مؤشر جديد على الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الأسر الأمريكية.
ونقلت فرانس برس اليوم الخميس عن نتائج استطلاع للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أجري خلال شباط الماضي وشمل نحو 1200 من أرباب الأسر الأمريكية، أن نسبة العائلات التي تعاني صعوبة في تأمين الغذاء ارتفعت بشكل ملحوظ، ولا سيما بين ذوي الدخل المحدود والأسر التي لديها أطفال صغار.
وبحسب الاستطلاع، أفادت 10 بالمئة من الأسر بأنها لا تملك ما يكفي من الطعام أو أن أطفالها لا يحصلون على وجبات كاملة، مقارنة بـ 4 بالمئة فقط خلال حزيران عام 2020 في ذروة تداعيات جائحة كورونا.
كما أشار التقرير إلى أن أكثر من ثلث الأسر الأمريكية اضطرت إلى السحب من مدخراتها أو حسابات الطوارئ لتغطية نفقاتها اليومية، مقارنة بنسبة 21.8 بالمئة في عام 2020.
وبيّن الاستطلاع أن أكثر من 15 بالمئة من الأسر تلقت مساعدات غذائية أو تبرعات، مقابل 10.6 بالمئة خلال فترة الجائحة.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: “لقد لاحظنا زيادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي، وخصوصاً بين الأسر ذات المستوى التعليمي المنخفض والدخل المحدود”.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، رغم تراجع معدلات التضخم مقارنة بالسنوات الماضية، فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية تشكل عبئاً متزايداً على ملايين الأمريكيين.
وكانت جائحة كوفيد-19 قد تسببت باضطرابات اقتصادية واسعة داخل الولايات المتحدة والعالم، أدت إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بينما تشير التقارير الحالية إلى استمرار معاناة شريحة واسعة من الأسر الأمريكية من الضغوط المعيشية حتى بعد انحسار تداعيات الجائحة.