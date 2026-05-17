دول أوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار أزمة الهجرة واللجوء‏‏

‏أثينا-سانا

أكدت دول إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار ‏أزمة الهجرة واللجوء التي شهدتها القارة الأوروبية عام 2015، وتكثيف الجهود المشتركة ‏لمكافحة شبكات تهريب البشر.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان مشترك صدر أمس السبت عقب قمة عقدت في ‏اليونان في إطار منتدى (أوروبا – الخليج)، بمشاركة رؤساء حكومات الدول الأربع ورئيس ‏قبرص، قوله: “إن الدول الأعضاء تدرس تعزيز التعاون المشترك مع بلدان الانطلاق ‏والعبور، وتفعيل إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأزمات والقوة القاهرة لضبط ‏الحدود الخارجية”.‏

وشدد القادة في بيانهم على السعي لمواصلة العمل من أجل تحسين الأمن والاستقرار في ‏المنطقة، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للمتضررين من الحروب، إلى جانب الإسراع ‏في تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء.‏

وتأتي هذه المخاوف مع استمرار محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، حيث يسعى آلاف المهاجرين سنوياً لعبور البحر في قوارب متهالكة أملاً في الوصول إلى السواحل الأوروبية، ما يؤدي إلى تسجيل مئات الحوادث المأساوية نتيجة الغرق أو الفقدان.

وكانت القارة الأوروبية شهدت عام 2015 أزمة هجرة ولجوء، حيث سُجّل ‏آنذاك وصول نحو 1.3 مليون طالب لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. ‏