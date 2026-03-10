مفوضية شؤون اللاجئين.. أكثر من مئة ألف نازح جديد جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان

جنيف-سانا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، أن عدد النازحين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان بلغ 667 ألف شخص، بارتفاع قدره مئة ألف شخص في 24 ساعة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ممثلة المفوضية في لبنان كارلاولينا ليندهولم بيلينغ قولها في مؤتمر صحفي: إن “أكثر من 667 ألف شخص في لبنان سجّلوا أنفسهم كنازحين على المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة، أي بزيادة بلغت مئة ألف شخص في يوم واحد”.

وتشهد الأوضاع في لبنان، منذ فجر الثاني من الشهر الجاري، تصعيداً خطيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، أعقبها شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.