الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى تجنب المخاطر النووية عقب استهداف “نطنز”

فيينا-سانا

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت إلى تجنب المخاطر النووية بعد إعلان إيران عن ضربة طالت منشأة نطنز النووية.

وقالت الوكالة عبر منصة “إكس”: إن إيران أبلغتها بتعرض موقع نطنز لهجوم في وقت سابق من اليوم، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع خارج الموقع.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات، وسط مخاوف من تداعيات استهداف المنشآت النووية.

يشار إلى أن أهم مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران مجمع نطنز النووي في أصفهان، وهو المنشأة الرئيسية والأكبر، وتعرضت لسلسلة هجمات، ومنشأة فوردو النووية قرب قم، ومنشأة أصفهان “مركز تكنولوجيا النووي”، ومفاعل خونداب، ومحطة بوشهر النووية.