قطر تتصدى لموجة ثانية من الصواريخ الإيرانية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم السبت، التصدي بنجاح ‏للموجة الثانية من الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مناطق عدة في أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن وزارة الدفاع قولها في بيان: إنه تم التعامل مع التهديد فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.

‏وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددةً التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة، وتحت السيطرة الكاملة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في وقت سابق عن التصدي بنجاح لموجة من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أراضي البلاد.

وشنت إسرائيل وأمريكا اليوم السبت، هجوماً جوياً مشتركاً على إيران، استهدف عشرات المواقع والأهداف في العاصمة الإيرانية طهران ومدنٍ أخرى، فيما قالت إيران: إنها ردت على هذا الهجوم بعشرات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.

