أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الرامية لتثبيته.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة تداعيات الأوضاع الراهنة على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

بدوره شدد أمير قطر على ضرورة خفض حدة التوتر واعتماد الحلول السلمية، مؤكداً مواصلة الدوحة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستشارَي الرئيس الأمريكي سيتوجهان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد صباح غد السبت، لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران اتسع إلى نطاق عالمي، مشيراً إلى أن طهران رغم ذلك ما زالت تملك فرصة للتوصل إلى “صفقة جيدة” مع واشنطن.

