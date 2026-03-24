ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا إلى 66 قتيلاً

بوغوتا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم مروحية نقل عسكرية جنوب غرب كولومبيا، أمس الإثنين، إلى 66 قتيلاً إضافة إلى إصابة العشرات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري قوله: إن المروحية، وهي من طراز هيركوليز سي-130، تحطمت بُعَيد إقلاعها من بويرتو ليغويزامو في مقاطعة بوتويامو قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور، وكان على متنها 125 شخصاً، مشيراً إلى أن 58 جندياً وستة من أفراد القوات الجوية وشرطيَين اثنين لقوا حتفهم في الحادث، فيما أصيب العشرات.

وكان رئيس القوات الجوية الكولومبية الجنرال كارلوس فرناندو سيلفا، قال في وقت سابق: إن 114 جندياً كانوا يستقلون الطائرة، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم.

وأعرب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن أسفه لـ “حادثة مروعة ما كان يجب أن تحصل”، متحدثاً عن الحاجة إلى تحديث الأسطول العسكري، دون تحديد ما إذا كان لهذا أي صلة بالحادثة.

وقال أحد سكان المنطقة، لفرانس برس: “سمعت انفجاراً في الجو، وعندما نظرت كانت الطائرة تقترب من المنزل الموجود في أرضي”.

بدوره أشار وزير الدفاع بيدرو سانشيز إلى أنه “ليس هناك ما يشير إلى وقوع هجوم من قبل جهات غير شرعية”، موضحاً أنه “نتيجةً لاحتراق الطائرة انفجرت بعض الذخيرة التي كانت تحملها القوات، وهذا يتوافق مع ما نسمعه في بعض مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وهذه الحادثة الثانية التي تتعرض لها طائرة من طراز “سي-130 هيركوليز” في أميركا الجنوبية في أقل من شهر، حيث تحطّمت طائرة شحن عسكرية بوليفية تحمل أوراقاً نقدية أثناء هبوطها قرب لاباز في الـ 27 من شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل.

وهيركوليز سي-130 هي طائرة من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية، وتُعرف بقدرتها العملياتية من مدارج غير ممهدة، وتستخدمها الجيوش على نطاق واسع في أنحاء العالم، ويمكنها نقل قوات ومركبات.