منظومة الدفاع الجوي في الكويت تتعامل مع أربع مسيرات إيرانية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع أربع مسيرات إيرانية في أجواء البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد سعود عبد العزيز العطوان: إن “منظومة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية أربع طائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد، تم تدمير طائرة واحدة، فيما سقطت طائرة أخرى خارج منطقة التهديد كما سقطت طائرتان شمال البلاد، دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة في هذا السياق، “جاهزية القوات المسلحة الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته”.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن ودول إقليمية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، لاعتداءات بصواريخ ومسيرات إيرانية، ما يثير مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة.