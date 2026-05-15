مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في غارة إسرائيلية على النبطية

بيروت-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون، اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية جديدة على بلدة حاروف في قضاء النبطية، جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن مسيّرة إسرائيلية نفّذت بعد ظهر اليوم غارة على بلدة حاروف، وأتبعتها بغارة ثانية على البلدة في أقل من خمس دقائق حيث أفيد عن مقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين.

كما تعرضت بلدة جبشيت لغارتين متتاليتين نفذتهما مسيرة معادية، وصعّد الجيش الإسرائيلي من وتيرة قصفه المدفعي حيث تعرضت بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأطراف ميفدون لقصف مدفعي مركز طال أيضاً بلدة جبشيت وحي الكساير في بلدة قاقعية الجسر.

إلى ذلك أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة في بيان “أنّ الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار حتى 15 أيار وصلت إلى 2951 قتيلاً و8988 جريحاً”.

وكان شخصان قتلا وأصيب 11 آخرون بجروح، في وقت سابق اليوم، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على صور والنبطية.