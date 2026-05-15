وزارة الأوقاف تقبل مواليد 1958 تتمة للحج بعد إصدار إشعارات الدفع

دمشق-سانا

أصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية قراراً يقضي بقبول تتمة مواليد عام 1958 لأداء مناسك الحج لموسم 1447هـ – 2026م، وذلك للأشخاص الذين صدرت لهم إشعارات دفع ولم يتسنَّ لهم تسديد المبلغ.

وأوضحت إدارة الحج والعمرة في إعلانها، اليوم الجمعة، أن على المقبولين اختيار إحدى المجموعات المعتمدة للدخول عبر الرابط الرسمي للإدارة أو مسح رمز QR، مع ضرورة استكمال إجراءات التسديد.

وأكدت أن صلاحية إشعار الدفع تستمر 24 ساعة من وقت إرساله، وفي حال التأخير عن التسديد يُعد الطلب ملغى، على أن يبدأ التسديد من بداية يوم غد السبت الموافق لـ 16 من أيار الجاري حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق لـ 17 من الشهر ذاته.

يُذكر أن وزارة الأوقاف كانت أعلنت في وقت سابق عن زيادة المملكة العربية السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاجّ وحاجّة.

