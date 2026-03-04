الجيش الأمريكي: هجمات إيران الصاروخية تراجعت بنسبة 86 بالمئة

واشنطن-سانا

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين اليوم الأربعاء، أن عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية انخفضت بشكل حاد منذ بداية الضربات الأمريكية الإسرائيلية عليها.

ونقل موقع Future Warfare Magazine المتخصص في شؤون الدفاع والتكنولوجيا العسكرية عن كين قوله في إحاطة إعلامية: إن “عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران في مسرح العمليات انخفض، كما تراجعت هجمات الطائرات المسيرة الانتحارية بنسبة كبيرة، حيث انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة 86% مقارنة باليوم الأول، بينما انخفضت عمليات إطلاق الطائرات المسيّرة بنسبة 73%”، مشيراً إلى أن “القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحقق تقدماً”.

وأوضح كين أن “هذا الانخفاض في نشاط الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية أتاح للقوات الأمريكية توسيع تفوقها العملياتي”، مبيناً أن “هذا التقدم مكّن سنتكوم من فرض سيطرة جوية محلية على طول الجناح الجنوبي للساحل الإيراني، واختراق دفاعاتهم بدقة وقوة نارية ساحقة”.

وأشار إلى أن بلاده “ستبدأ بالتوسع نحو الداخل الإيراني بعد أن رسخت تفوقها الجوي، وأن الجيش الأمريكي سينفذ ضربات في عمق الأراضي الإيرانية، مع إتاحة مزيد من حرية المناورة للقوات الأمريكية”.

وبحسب الأرقام التي صدرت خلال المؤتمر الصحفي، أطلقت إيران أكثر من 500 صاروخ باليستي، بما في ذلك نحو 200 صاروخ بعيد المدى باتجاه إسرائيل، ونحو 300 صاروخ متوسط المدى باتجاه دول الخليج، إضافة إلى أكثر من 2000 طائرة بدون طيار.

ولا تزال الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة تستهدف إيران منذ السبت الماضي، فيما ترد إيران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إضافة الى جانب اعتداءات طالت دول الخليج العربي والعراق والأردن.