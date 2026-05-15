قتيلان وجريحان جراء غارات إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الجمعة، جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قضاء النبطية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيّرة للاحتلال نفذّت غارة على دفعتين استهدفت بها سيارة في مدينة النبطية، ما أسفر عن مقتل شابين وإصابة ثالث، أثناء وجودهم في المنطقة لإحضار مساعدات تموينية، كما ألحقت الضرر بسيارتي إسعاف، وأعطبت ثالثة بشكل كامل.

ونفّذت مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي غارة على الحارة الغربية قرب المدينة الصناعية في بلدة كفررمان في قضاء النبطية، ما أسفر عن إصابة شخص.

وأشارت الوكالة الوطنية من جانب آخر، إلى أن عدد ضحايا القصف على بلدة حاروف الليلة الماضية ارتفع إلى ستة قتلى بعد أن أغار الطيران الإسرائيلي على منزل كانوا فيه، ودمره بالكامل.

وكان تسعة أشخاص بينهم ممرضان أصيبوا في وقت سابق اليوم الجمعة، بغارة إسرائيلية ‏على مركز النجدة الشعبية قرب مستشفى حيرام في قضاء صور جنوب لبنان‏.‏

