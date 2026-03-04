قطر تحبط أنشطة تخريبية لخليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني

الدوحة-سانا

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في البلاد، وذلك ضمن الجهود المستمرة لحماية أمن الدولة وصون استقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن جهاز أمن الدولة قوله في بيان: إن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن القبض على عشرة متهمين، سبعة منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع معلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، في حين كلف الثلاثة الآخرون بالقيام بأعمال تخريبية بعد تلقيهم تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة.

وأضاف البيان: إنه عُثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة، إضافة إلى وسائل اتصال وأجهزة تقنية، فيما أقر المتهمون خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري، وتنفيذهم مهام تجسسية وتخريبية.

يذكر أن دولة قطر في إطار مساعيها الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، لعبت دوراً فاعلاً في تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن الملف النووي الإيراني قبل اندلاع المواجهة بينهما.