“يوروستات”: 132600 مهاجر منعوا من دخول دول الاتحاد الأوروبي عام 2025

بروكسل-سانا

كشف مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن 132600 مهاجر غير نظامي منعوا من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي عند الحدود عام 2025، لتسجّل بذلك زيادة بنسبة 7.1% مقارنة بعام 2024.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن “يوروستات” قوله: “تمت إعادة 135,460 شخصاً إلى أوطانهم بزيادة قدرها 20.9% مقارنة بـ 112,040 شخصاً في عام 2024″، مبيناً أن “ألمانيا سجلت أعلى عدد من عمليات الإعادة بمقدار 29,295 مهاجراً، تليها فرنسا 14,940، ثم السويد 11,250”.

وشهد الربع الرابع من عام 2025 زيادة في تنفيذ قرارات الإعادة الفعلية، ورغم قرارات الإعادة استمر ارتفاع إجمالي عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي.

