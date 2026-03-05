الإمارات تُدين محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي ‎إيراني

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء بشدة، محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي إيراني، معتبرةً هذه الأعمال العدائية بمثابة تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة الدول، وتشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ عن وزارة الخارجية قولها في بيان: إنّ “توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة أمرٌ مُدانٌ بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويُشكّل تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة ويزيد من حدّة التوتر الإقليمي”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط، أسقطت صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية، مؤكدةً أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.