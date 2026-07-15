التنمية الإدارية تعلن بالتنسيق مع الجهاز المركزي ‏للرقابة المالية عن شواغر بمسمى مفتش معاون

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية السورية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية اليوم الأربعاء، عن توفر شواغر وظيفية بمسمى مفتش معاون للعمل في محافظات دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، وإدلب، واللاذقية، وطرطوس، والقنيطرة، ودرعا، ودير الزور، والرقة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوفرة عبر الرابط، مشيرةً إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو 25/07/2026، على أن يتم تقديم طلبات التوظيف عبر الرابط.
وبيّنت الوزارة أنه بالنسبة لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع العام، يُشترط إرفاق وثيقة لا مانع صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم، لافتةً إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، مبينةً بأنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.
وتُعلن وزارة التنمية الإدارية بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات العامة، عن شواغر وظيفية في عدد من المؤسسات، وذلك وفق احتياجات كل جهة، عبر إعلانات تتضمن شروط التقدم وآلية المفاضلة والمواعيد المحددة لاستقبال الطلبات، حيث أعلنت أمس الثلاثاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن توفر شواغر وظيفية بمسمى مراقب حركة جوية للعمل في محافظات ريف دمشق، وحلب، واللاذقية، ودير الزور، والحسكة.