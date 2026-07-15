التنمية الإدارية تعلن بالتنسيق مع الجهاز المركزي ‏للرقابة المالية عن شواغر بمسمى مفتش معاون

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التنمية الإدارية السورية، بالتنسيق مع ‏الجهاز المركزي للرقابة المالية اليوم الأربعاء، عن ‏توفر شواغر وظيفية بمسمى مفتش معاون للعمل في ‏محافظات دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، ‏وحلب، وإدلب، واللاذقية، وطرطوس، والقنيطرة، ‏ودرعا، ودير الزور، والرقة‎.‎

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن ‏تفاصيل الشواغر المتاحة متوفرة عبر الرابط‎، مشيرةً إلى ‏أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو ‌‏25/07/2026، على أن يتم تقديم طلبات التوظيف ‏عبر الرابط.‎

وبيّنت الوزارة أنه بالنسبة لقبول طلب الموظَّف ‏المثبت في القطاع العام، يُشترط إرفاق وثيقة لا مانع ‏صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم، ‏لافتةً إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن ‏للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز معايير المفاضلة بين ‏المتقدمين تشمل الاختصاص العلمي العام والدقيق، ‏ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، ‏والعمر، مبينةً بأنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين ‏المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك ‏لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ‏ومقابلات‎.‎

وتُعلن وزارة التنمية الإدارية بشكل دوري، بالتنسيق ‏مع الجهات العامة، عن شواغر وظيفية في عدد من ‏المؤسسات، وذلك وفق احتياجات كل جهة، عبر ‏إعلانات تتضمن شروط التقدم وآلية المفاضلة ‏والمواعيد المحددة لاستقبال الطلبات، حيث أعلنت ‏أمس الثلاثاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران ‏المدني والنقل الجوي‎ ‎عن توفر شواغر وظيفية ‏بمسمى مراقب حركة جوية للعمل في محافظات ‏ريف دمشق، وحلب، واللاذقية، ودير الزور، ‏والحسكة‎.‎