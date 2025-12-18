إضراب لليوم الثالث على التوالي في متحف اللوفر الفرنسي

باريس-سانا

يواصل العاملون في متحف اللوفر الفرنسي إضرابهم لليوم الثالث على التوالي؛ احتجاجاً على ظروف العمل.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتحف اضطر إلى إغلاق جزء من صالاته منذ يوم الإثنين الماضي، في حين عقدت وزارة الثقافة الفرنسية اجتماعاً اليوم مع ممثّلين عن الموظفين لإيجاد حل ينهي الاضراب.

ويحتج الموظفون المضربون عن العمل على سلسلة من المشاكل، أبرزها نقص الموظفين وشروط استقبال الزوار وترهل المبنى.

ويتزامن الإضراب مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، وبعد شهرين من عملية السرقة

التي شهدها المتحف في التاسع عشر من تشرين الأول الماضي، حيث سرق اللصوص مجوهرات تعود للقرن التاسع عشر، قيمتها 88 مليون يورو.

يذكر أن اللوفر يستقبل ملايين الزوار، وفي عام 2024 بلغ عدد زواره ثمانية ملايين و700 ألف، يشكّل غير الفرنسيين 69 % منهم.