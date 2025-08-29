الأونروا: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعرض مليون فلسطيني لنزوح قسري جديد

نيويورك-سانا

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيعرض نحو مليون فلسطيني لخطر نزوح قسري جديد، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار الحصار وشح الموارد.

وأكدت الأونروا في منشور لها اليوم على منصة “إكس” أن استمرار القصف الإسرائيلي وعمليات الإخلاء في القطاع ستجبر آلاف العائلات الفلسطينية على مغادرة منازلها في ظل ظروف خطيرة من الدمار ونقص حاد في الغذاء والماء.

وطالبت الوكالة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف التصعيد ورفع الحصار الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وكان مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، قد أصدر بياناً مشتركاً يوم أمس يدعو فيه إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة وزيادة تدفق المساعدات، محذراً من أن قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة سيضاعف من معاناة الفلسطينيين ويعرض حياتهم للخطر.