قتلى وجرحى في غارات إسرائيليّة على مناطق عدّة في لبنان

بيروت-سانا

قتل 12 شخصاً وأصيب 23 بجروح، في حصيلة غير نهائية، جرّاء غارات شنّها الطيران الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأنّ غارة استهدفت، فجر اليوم الأربعاء، مجمّعاً سكنياً في مدينة بعلبك شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض للبحث عن مفقودين اثنين، وللكشف عن مصير القاطنين في الطبقة الأرضية من المبنى المؤلف من 4 طبقات.

واستهدفت في جنوب العاصمة بيروت غاراتٌ إسرائيلية شقّةً في مبنى سكني في عرمون، ومجمعاً سكنياً في السعديات، حيث تحدّثت حصيلة أولية عن سقوط 6 قتلى و8 جرحى.

كما استهدفت غارة فندقاً في الحازمية شرق بيروت فجر اليوم، وسجلت غارتان على الضاحية الجنوبية لبيروت دون تحديد الأضرار حتى الآن، إضافة إلى سلسلة غارات على بلدات صريفا والطيري وكونين وشقرا في الجنوب اللبناني.

أمّا قضاء صور في الجنوب اللبناني، فقالت مصادر محلية فيه: إنّ عدداً من الأشخاص أصيبوا في الغارات التي شنّها الطيران الإسرائيلي على بلدتي شقرا والجميجمة.

وارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية منذ فجر أمس الأول الإثنين حتى مساء أمس إلى 50 قتيلاً و335 جريحاً، وفق بيانٍ لوزارة الصحة العامة اللبنانية أمس الثلاثاء.