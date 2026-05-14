مصرع 89 شخصاً جراء عاصفة عنيفة ضربت ولاية أوتار براديش الهندية

نيودلهي-سانا

أعلن مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديش الهندية اليوم الخميس، أن ‌89 شخصاً لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة مصحوبة بالأمطار، ضربت الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند أمس.

ونقلت وكالة رويترز عن مفوض الإغاثة في الولاية قوله في تدوينة على منصة “إكس”: إن “الظروف الجوية السيئة من عواصف وأمطار غزيرة وبرق أدت أمس الأربعاء، إلى وفاة 89 شخصاً وإصابة 53 آخرين وتضرر 87 منزلاً، إضافة إلى نفوق 114 رأساً من ‌الماشية ⁠في الولاية”.

وأشار أحد مسؤولي الإغاثة في الولاية إلى أن ⁠بعض الوفيات نجم عن سقوط الأشجار وجدران المنازل.



ومن الشائع تعرض ولاية أوتار براديش لعواصف شديدة خلال الموسم الحار الذي يمتد من آذار إلى حزيران، قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء.