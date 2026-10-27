صحة دير الزور تبحث مع منظمة الصحة العالمية تفعيل المشافي وسد الفجوات ‏القائمة

دير الزور-سانا‏

بحث مدير الصحة في محافظة دير الزور الدكتور نصر الخلف مع منظمة الصحة ‏العالمية “‏WHO‏” ممثلةً بالدكتورة كارولين كلارينفال والدكتور عمر صالح اليوم ‏الثلاثاء، سد الفجوات الصحية وتفعيل المنشآت الطبية، وذلك ضمن جهود تعزيز ‏التعاون بين مديرية الصحة والمنظمات الدولية، ما يسهم في تطوير القطاع الصحي ‏وتلبية الاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة في مختلف ‏المواقع الصحية، والعمل على رفع جاهزية المراكز والمستشفيات بغية تحسين ‏الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب اللقاء، نظّم الجانبان جولة على عدد من المراكز والمشافي، من بينها مركز ‏العمال الصحي ومشفى الكسرة والمشفى الوطني ومنظومة الإحالة والاسعاف ‏والطوارئ في مشفى هويدي.

خطة لتفعيل عمل المشافي القائمة

وأوضح الخلف في تصريح لمراسل سانا، أن اللقاء ركز على تقييم الواقع الصحي في ‏المحافظة وتحديد الاحتياجات الأساسية لتفعيل المشافي والمراكز الصحية بأسرع وقت ‏ممكن، مشيراً إلى أن مديرية الصحة تسعى إلى الاستفادة قدر الإمكان من الموارد ‏المتاحة، في ظل وجود عجز على مستوى المشافي، ولافتاً إلى أن وزارة الصحة ‏وضعت خطة لتفعيل عمل المشافي القائمة، ويجري التنسيق لتنفيذها.

وأشار الخلف إلى أن المشافي تعاني من الاستهلاك الكبير لمولدات الكهرباء والحاجة ‏إلى مولدات إضافية، فضلاً عن الحاجة إلى مولدات للأوكسجين، وتكرار أعمال ‏الصيانة نتيجة تهالك الأبنية، مبيناً أن نقص الكوادر الطبية الاختصاصية يشكل أحد ‏أبرز التحديات التي تواجه عمل المشافي.

تنسيق مع المنظمات الدولية

ولفت الخلف إلى وجود تنسيق على عدة مستويات مع المنظمات الدولية، يبدأ بمديرية ‏التعاون الدولي في وزارة الصحة، ثم مديرية التعاون الدولي في المحافظة، وصولاً ‏إلى التنسيق المباشر مع مديرية الصحة، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية استناداً إلى ‏الأدلة والأرقام، ومواكبة عودة المهجرين وتشجيعهم على العودة إلى مناطقهم من ‏خلال ضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على دعم وتطوير القطاع الصحي في محافظة دير ‏الزور ومواجهة الفجوات الطبية عبر التنسيق المستمر مع مديرية الصحة والجهات ‏المحلية، وتسهم المنظمة ضمن جهودها المستمرة في رفع جاهزية المشافي والمراكز ‏الطبية في ظل التوسّع الذي يشهده القطاع الصحي في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.