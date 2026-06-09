المفوضية الأوروبية تحدّث قائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي

بروكسل-سانا



أعلنت المفوضية الأوروبية، تحديثها الثامن والأربعين لقائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت لأول مرة عام 2006، وتُطلع عبرها المسافرين على شركات الطيران الخاضعة لحظر أو قيود تشغيل داخل الاتحاد الأوروبي، لعدم امتثالها لمعايير السلامة الدولية.



وقالت المفوضية في بيان نشرته على موقعها، اليوم الثلاثاء: “تم شطب جميع شركات الطيران المعتمدة في قيرغيزستان من القائمة، اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته البلاد خلال العشرين عاماً الماضية في تعزيز الرقابة على سلامة الطيران”.



وأوضح البيان، أن التحديث استند إلى رأي خبراء سلامة الطيران من الدول الأعضاء، الذين اجتمعوا في بروكسل بين 19 و21 أيار الماضي، ضمن لجنة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، برئاسة المفوضية الأوروبية وبدعم من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ولجنة النقل في البرلمان الأوروبي، حيث تعتمد قرارات القائمة على معايير السلامة الدولية، ولا سيما الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.



وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع “يورو باروميتر” جديد نُشر اليوم ثقة قوية من قبل الأوروبيين في قائمة السلامة الجوية للاتحاد، حيث اعتبر 70 بالمئة منهم أنها فعالة لحماية المسافرين من شركات الطيران غير الآمنة، بينما أعرب 75 بالمئة عن ثقتهم في قيام الاتحاد بتحديث القائمة بناءً على معايير السلامة دون تأثيرات سياسية أو اقتصادية.



وكشف الاستطلاع، أن 66 بالمئة من المسافرين في الاتحاد تصلهم معلومات تتعلق بسلامة الطيران، إلا أن نسبة من يطلعون على القائمة قبل السفر لا تتجاوز 12 بالمئة، في حين أشار 50 بالمئة إلى معرفتهم بالقائمة، كما بيّنت النتائج أن إدراج شركة طيران ضمن القائمة يؤثر على المسافرين، إذ لا يقدم سوى 8 بالمئة على حجز رحلات مع شركات مدرجة فيها.



وبموجب التحديث الأخير، بلغ عدد شركات الطيران المحظورة من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي 154 شركة، منها 126 شركة معتمدة في 16 دولة بسبب ضعف الرقابة على السلامة من قبل السلطات الوطنية، إضافة إلى 22 شركة معتمدة في روسيا.

وممن شملها الحظر 6 شركات فردية من دول أخرى، بسبب أوجه قصور خطيرة في السلامة، وهي: شركة الطيران الجزائرية ” إكسبرس الجزائر” ، و”شركة الطيران في زيمبابوي” ، و شركة “أفيور إيرلاينز” في فنزويلا، وفي إيران شركة “آسمان إيرلاينز” ، وشركة “فلاي بغداد” بالعراق، وشركة “الخطوط الجوية العراقية”.

كما تخضع شركتان إضافيتان لقيود تشغيلية، حيث يُسمح لهما بالتحليق إلى دول الاتحاد باستخدام أنواع محددة من الطائرات فقط، وهما شركة “الطيران الإيرانية” وشركة الطيران في كوريا الديمقراطية الشعبية.



يذكر أن هذا التحديث يأتي بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق قائمة السلامة الجوية، في تأكيد على أهمية التعاون المستمر بين المفوضية الأوروبية، ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، والشركاء الدوليين لضمان سلامة الأجواء عالمياً.