الناخبون الغينيون يصوتون في الانتخابات التشريعية والبلدية

كوناكري – سانا

توجّه الناخبون في جمهورية غينيا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية، وذلك بعد 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في كانون الأول الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس مامادي دومبويا.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن نحو 6,9 ملايين ناخب يشاركون في التصويت لانتخاب نوابهم البالغ عددهم 147، إضافة إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 375 سلطة محلية، وذلك في فرصة لقياس حجم التأييد الشعبي للأحزاب والحركات السياسية الداعمة للرئيس دومبويا إلى جانب المرشحين المستقلين.

ويُتوقع أن يفوز المرشحون المنتمون إلى التيار الرئاسي بأغلبية واسعة في ظل غياب أبرز أحزاب المعارضة التي حلتها الحكومة الغينية في آذار الماضي.

ودعا تجمع “القوى الحية” المعارض في غينيا، الذي يضم أبرز أحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني، إلى مقاطعة الانتخابات.

وأعلنت منظمات المجتمع المدني نشر نحو 10 آلاف مراقب في مختلف أنحاء غينيا لمتابعة سير الانتخابات ورصد أي تجاوزات محتملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في نتائج الاستحقاق الانتخابي وضمان سلامة العملية الديمقراطية.

وكان الجنرال مامادي دومبويا انتُخب رئيساً لولاية مدتها 7 سنوات في الـ 28 من كانون الأول الماضي.