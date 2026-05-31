الناخبون الغينيون يصوتون في الانتخابات التشريعية والبلدية

reuters 68eb8075 1760264309 الناخبون الغينيون يصوتون في الانتخابات التشريعية والبلدية

كوناكري – سانا

توجّه الناخبون في جمهورية غينيا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية، وذلك بعد 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في كانون الأول الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس مامادي دومبويا.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن نحو 6,9 ملايين ناخب يشاركون في التصويت لانتخاب نوابهم البالغ عددهم 147، إضافة إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 375 سلطة محلية، وذلك في فرصة لقياس حجم التأييد الشعبي للأحزاب والحركات السياسية الداعمة للرئيس دومبويا إلى جانب المرشحين المستقلين.

ويُتوقع أن يفوز المرشحون المنتمون إلى التيار الرئاسي بأغلبية واسعة في ظل غياب أبرز أحزاب المعارضة التي حلتها الحكومة الغينية في آذار الماضي.

ودعا تجمع “القوى الحية” المعارض في غينيا، الذي يضم أبرز أحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني، إلى مقاطعة الانتخابات.

وأعلنت منظمات المجتمع المدني نشر نحو 10 آلاف مراقب في مختلف أنحاء غينيا لمتابعة سير الانتخابات ورصد أي تجاوزات محتملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في نتائج الاستحقاق الانتخابي وضمان سلامة العملية الديمقراطية.

وكان الجنرال مامادي دومبويا انتُخب رئيساً لولاية مدتها 7 سنوات في الـ 28 من كانون الأول الماضي.

الأونروا: يجب وقف القصف في غزة والسماح بدخول المساعدات
مقاومة الجدار والاستيطان: 259 اعتداءً للاحتلال على قاطفي الزيتون بالضفة منذ انطلاق الموسم
اليماحي يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين
تركيا تؤكد احتفاظها بحق الرد على أي مواقف عدائية
فرنسا تحطم الرقم القياسي بعدد السياح وتحتفظ بلقب الوجهة الأولى عالمياً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك