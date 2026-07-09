الخارجية الكويتية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن

الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، بشدة، الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت كلاً من البحرين والأردن، مؤكدة انها تُعدّ خرقاً صارخاً لسيادتهما، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته اليوم الخميس على منصة إكس، تضامن دولة الكويت التام مع البحرين والأردن، مشددة على ضرورة وقف الممارسات التصعيدية، وتغليب مسار التهدئة والحوار، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر والتصعيد.

وفي سياق التنسيق الدبلوماسي، بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، آخر المستجدات والتطورات الراهنة في المنطقة، وتداعيات التصعيد الحالي.

وتناولت المباحثات الهاتفية الجهود المبذولة لخفض التصعيد، واحتواء التوتر المتزايد، ودعم الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، جدّدت إدانتها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضي الكويت والتي كان آخرها فجر اليوم الخميس.