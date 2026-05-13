الإمارات تدرج 16 فرداً و5 كيانات مرتبطة بحزب الله على قائمة الإرهاب المحلية

أبوظبي-سانا

أدرجت الإمارات 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بميليشيا حزب الله اللبناني.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر قراراً بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الإمارات.



ويدعو القرار الجهات الرقابية إلى حصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الإمارات بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.



ولفتت وكالة “وام” إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.



كما يعكس الموقف الإماراتي الثابت تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام الإمارات بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.