وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا يبحثون التصعيد الإيراني في المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، مع نظرائه المصري بدر عبد العاطي، والتركي هاكان فيدان، والباكستاني محمد إسحاق دار، التصعيد الإيراني في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/، أن الوزراء أكدوا خلال مباحثاتهم على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية الذي عقد أمس في الرياض، على أهمية استمرار التشاور وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم الخميس مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وما تفرضه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين وأمن الملاحة البحرية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية/بنا/، أن الوزيرين شددا خلال مباحثاتهما على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية الذي عقد أمس في الرياض، على ضرورة وقف هذه الاعتداءات التي تستهدف دول المجلس والأردن التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 2817(2026).

كما تناولت مباحثات الوزيرين، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وأدان الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء بشدة، الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول المنطقة، إضافة إلى الأردن وتركيا وأذربيجان، والتي تُعد انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي.