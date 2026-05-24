مصرع 28 شخصاً جراء انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

لواندا-سانا
لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء انهيار منجم ذهب غير قانوني في مقاطعة بينغو شمال شرق العاصمة الأنغولية لواندا.
ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة الأنغولية قولها في بيان اليوم الأحد: “إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، وقضوا نتيجة انهيار أرضي داخل المنجم الواقع في قرية كاناكاسالا على بعد نحو 60 كيلومتراً من العاصمة”، مشيرةً إلى أن من بين القتلى 13 فرداً من عائلة واحدة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض عن ضحايا أو ناجين محتملين.
وأوضحت الحكومة الإقليمية في مقاطعة بينغو أن هذا الحادث يُعد الأول من نوعه الذي يسفر عن خسائر بشرية في أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب في المنطقة، مؤكدةً التزامها بتعزيز إجراءات الرقابة على عمليات التعدين غير المرخصة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
وتُعد أنغولا من الدول الغنية بالموارد الطبيعية كالذهب والنفط والمعادن، إلا أن التعدين غير القانوني لا يزال منتشراً في العديد من المناطق الريفية، حيث يلجأ السكان إلى هذه الأنشطة بحثاً عن مصادر دخل في ظل الفقر والبطالة، وسط غياب معايير السلامة المهنية، ما يجعل هذه المواقع عرضة للانهيارات والحوادث المتكررة.