مصرع 28 شخصاً جراء انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

لواندا-سانا‏

لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء انهيار منجم ذهب غير قانوني ‏في مقاطعة بينغو شمال شرق العاصمة الأنغولية لواندا.‏

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة الأنغولية قولها في بيان اليوم الأحد: “إن ‏الضحايا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، وقضوا نتيجة انهيار أرضي ‏داخل المنجم الواقع في قرية كاناكاسالا على بعد نحو 60 كيلومتراً من ‏العاصمة”، مشيرةً إلى أن من بين القتلى 13 فرداً من عائلة واحدة، فيما ‏تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض عن ضحايا أو ناجين ‏محتملين.‏

وأوضحت الحكومة الإقليمية في مقاطعة بينغو أن هذا الحادث يُعد الأول من ‏نوعه الذي يسفر عن خسائر بشرية في أنشطة التنقيب غير القانوني عن ‏الذهب في المنطقة، مؤكدةً التزامها بتعزيز إجراءات الرقابة على عمليات ‏التعدين غير المرخصة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.‏

وتُعد أنغولا من الدول الغنية بالموارد الطبيعية كالذهب والنفط والمعادن، إلا ‏أن التعدين غير القانوني لا يزال منتشراً في العديد من المناطق الريفية، ‏حيث يلجأ السكان إلى هذه الأنشطة بحثاً عن مصادر دخل في ظل الفقر ‏والبطالة، وسط غياب معايير السلامة المهنية، ما يجعل هذه المواقع عرضة ‏للانهيارات والحوادث المتكررة.‏