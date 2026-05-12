السعودية تدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية

الرياض-سانا

أدانت السعودية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات تسلل عناصر تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية، واشتباكهم مع القوات المسلحة، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين الكويتيين.



وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الكويت، في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنّ هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت حكومةً وشعباً، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.



وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أن المتسللين الذين جرى توقيفهم اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد إحباط محاولة تسلل بحرية في وقت سابق من الشهر الجاري، موضحة أن المتهمين أقرّوا خلال التحقيقات ‏بتلقيهم تكليفاً بالتسلل إلى جزيرة بوبيان عبر قارب صيد تم استئجاره خصيصاً ‏لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف دولة الكويت.‏