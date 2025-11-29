إصابات واعتقالات وهدم منازل في اعتداءات جديدة للاحتلال بالضفة والقدس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية وقرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز السام على الأهالي، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً أثناء خروجه من المسجد الأقصى، كما اعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم طفلان في مدينتي قلقيلية وطوباس.

من جهة أخرى، أجبرت سلطات الاحتلال فلسطينياً على هدم منزله في ضاحية السلام شرق القدس، في إطار سياسة الهدم القسري التي تُمارس بحق الفلسطينيين، حيث يُجبر السكان على هدم منازلهم بأنفسهم، ومن يرفض تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة عليه.