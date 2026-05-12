المفوضية الأوروبية تطلق “التحالف الأوروبي للإسكان” لمواجهة أزمة السكن

بروكسل-سانا

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، “التحالف الأوروبي للإسكان“، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، ومواجهة أزمة السكن المتفاقمة التي تؤثر على ملايين المواطنين في أنحاء القارة.

وأكد المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن، في بيان نشرته المفوضية الأوروبية، أن المبادرة الجديدة ستشكل منصة مشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الإسكان، دعماً لتنفيذ خطة الإسكان الأوروبي الميسور التكلفة.

وأوضح يورغنسن أن أزمة السكن باتت تمثل تحدياً اجتماعياً واسع النطاق في أوروبا، ما يستدعي تعزيز التعاون الأوروبي لإيجاد حلول فعالة ومستدامة، مشيراً إلى أن التحالف يشكل خطوة مهمة نحو صياغة استجابة أوروبية موحدة لهذه الأزمة.

وأضاف: إن التحالف سيجمع خبراء الإسكان وممثلي المدن والمناطق والسلطات المحلية والدول الأعضاء، بهدف تحويل الرؤى المشتركة إلى إجراءات عملية تضمن توفير سكن ميسر ومستدام لجميع المواطنين الأوروبيين.

وبيّن المفوض الأوروبي أن المنصة الجديدة ستعمل على تعزيز التعاون بين الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية، إلى جانب ممثلي المستأجرين والمالكين والشباب ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، لإيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بقطاع الإسكان.

وتواصل المفوضية الأوروبية، بالتوازي مع هذه المبادرة، العمل على تطوير منصة استثمار أوروبية شاملة للإسكان، تهدف إلى تحسين تنسيق أدوات التمويل الأوروبية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة لدعم مشاريع الإسكان في دول الاتحاد.

